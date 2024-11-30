Подросток и двое взрослых попали в больницу после ДТП с грузовиком в Воронежской области

Авария произошла 29 ноября в селе Заброды Калачеевского района. В ДТП с грузовиком пострадали водитель легковушки и пассажиры, среди которых 14-летний подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
52-летний водитель на автомобиле «ЗИЛ» ехал по улице Садовой. По предварительным данным полиции, в 10.33 у дома № 45 при выезде со второстепенной дороги на главную мужчина не предоставил преимущество в движении и столкнулся с ВАЗ-211440, за рулем которого находился 26-летний мужчина.
В результате водитель легковушки и его пассажиры 47 и 14 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.