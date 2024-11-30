В Приморье женщину осудили за неуплату алиментов своей пожилой матери

В приморском Уссурийске женщина не пожелала платить алименты своей престарелой матери, хотя суд обязал ее делать это. За это она будет отдавать государству часть заработка, полученного на исправительных работах, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Установленную судом обязанность отдавать часть заработанных денег своей 82-летней матери 58-летняя жительница Приморья игнорировала с ноября 2023 по август 2024 года. За это время за ней накопился «должок» в размере более 40 тысяч рублей. Надо отметить, что сумма алиментов была не очень-то и велика, учитывая сумму долга.
Впрочем, женщина игнорировала эту свою обязанность уже не в первый раз. Поэтому суд с учетом позиции гособвинителя, назначил ей наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов от ее заработка.
Ранее «КП» рассказывала о типичном портрете приморского неплательщика алиментов, которые составили судебные приставы.