В Приморье женщину осудили за неуплату алиментов своей пожилой матери

Установленную судом обязанность отдавать часть заработанных денег своей 82-летней матери 58-летняя жительница Приморья игнорировала с ноября 2023 по август 2024 года. За это время за ней накопился «должок» в размере более 40 тысяч рублей. Надо отметить, что сумма алиментов была не очень-то и велика, учитывая сумму долга.