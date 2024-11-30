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Беглого военнослужащего с гранатомётом задержали в Ленобласти

В доме нашли оружие, а сам подозреваемый передан военной полиции.

В ночь на 29 ноября сотрудники «оружейного» отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 50-летнего мужчину в деревне Смоленец Тихвинского района Ленинградской области. Как стало известно, задержанный — местный житель, который с лета 2023 года находился в розыске за самовольное оставление службы в танковом полку.

Мужчина уже дважды был судим, но его дом стал местом обнаружения не только беглеца. Во время осмотра сотрудники правоохранительных органов нашли снаряжённый и приведённый на взвод ручной противотанковый гранатомёт с гранатой внутри. Также были изъяты многочисленные патроны к автомату Калашникова.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело, однако самого задержанного передали в руки военной полиции для дальнейшего разбирательства.