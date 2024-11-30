Беглого военнослужащего с гранатомётом задержали в Ленобласти

Мужчина уже дважды был судим, но его дом стал местом обнаружения не только беглеца. Во время осмотра сотрудники правоохранительных органов нашли снаряжённый и приведённый на взвод ручной противотанковый гранатомёт с гранатой внутри. Также были изъяты многочисленные патроны к автомату Калашникова.