В Минске суд дал 1,5 года таксисту, сломавшему руку пассажиру. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Партизанского района.
Говорится, что 54-летний житель Слуцка работал водителем в службе такси. Ему поступил заказ, в котором было указано, что парня и девушку необходимо отвезти на улицу Мирошниченко. В момент поездки таксист спросил, сколько у них денег. Молодой человек стал пересчитывать наличные, а затем между ним и водителем произошла словесная перепалка, после которой пассажир попросил остановить машину. На улице Радиальной парень с девушкой вышли из салона.
Однако таксисту показалось, что пассажиры громко хлопнули дверью и он вышел следом за ними. Подойдя к молодому человеку, мужчина начал высказывать оскорбления, ударил его по ноге. После этого пассажир потерял равновесие и упал на асфальт. Затем водитель сел в автомобиль и уехал.
Уже вечером таксисту позвонили из милиции. Выяснилось, что у 18-летнего парня диагностировали перелом руки из-за чего он написал заявление в милицию. В отношении жителя Слуцка было заведено уголовное дело, свою вину он не признал.
Старший помощник прокурора Партизанского района Александра Камко отметила, что суд признал таксиста виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. На основании статьи 155 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год и 6 месяцев. Также фигурант должен выплатить в пользу потерпевшего 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
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