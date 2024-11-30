В Минске суд дал 1,5 года таксисту, сломавшему руку пассажиру

Говорится, что 54-летний житель Слуцка работал водителем в службе такси. Ему поступил заказ, в котором было указано, что парня и девушку необходимо отвезти на улицу Мирошниченко. В момент поездки таксист спросил, сколько у них денег. Молодой человек стал пересчитывать наличные, а затем между ним и водителем произошла словесная перепалка, после которой пассажир попросил остановить машину. На улице Радиальной парень с девушкой вышли из салона.