Неизвестный заявил о минировании 30 школ в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, сообщивший о минировании 30 школ в Петроградском районе. Как сообщает «Фонтанка», звонок в дежурную часть 18-го отдела полиции поступил в пятницу. Звонивший, представившийся ветераном СВО, заявил о закладке взрывных устройств и предупредил о повторных звонках за несколько минут до предполагаемых взрывов, не уточнив конкретные адреса школ.