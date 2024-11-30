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Неизвестный заявил о минировании 30 школ в Петербурге

Он представился ветераном СВО.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, сообщивший о минировании 30 школ в Петроградском районе. Как сообщает «Фонтанка», звонок в дежурную часть 18-го отдела полиции поступил в пятницу. Звонивший, представившийся ветераном СВО, заявил о закладке взрывных устройств и предупредил о повторных звонках за несколько минут до предполагаемых взрывов, не уточнив конкретные адреса школ.

Впоследствии в полицию обратились сотрудники одной из школ, получившие аналогичное сообщение о закладке 10 кг взрывчатки в мусорный бак. Полицейские проверили информацию, но взрывных устройств не обнаружили, эвакуация не проводилась.

За заведомо ложное сообщение о террористическом акте мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.