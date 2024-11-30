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Погналась за криптой — лишилась рублей: электромонтер из Зеленогорска стала жертвой аферистов

Жительница Красноярского края пыталась помочь подруге и потеряла 3 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Еще одна история о жертвах кибермошенников, ее рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. В ноябре этого года 35-летней жительнице Зеленогорска Татьяне* (имя изменено) позвонила ее подруга. Поделилась своей радостью и печалью.

Причина радости — она зарегистрировалась на некой криптобирже, вложила деньги и заработала кругленькую сумму. Но вот печаль — вывести богатство не может со своего счета, потому что карта оказалась почему-то заблокирована.

Женщина, кстати, по профессии она электромонтер, решила помочь — не оставлять же подругу в беде. Приехала к ней домой. Там хозяйке квартиры позвонил брокер. Точнее незнакомец представился брокером и принялся объяснять, как можно вывести деньги — перечислить на другую карту. Да, карта Татьяны подойдет, но сначала нужно «проверить кредитный потенциал» — сказал он.

Если вы не понимаете, о чем идет речь, то и не пытайтесь. Потому что это чистой воды уловки аферистов. Татьяна с подругой подвоха не почувствовали и потому стали легкой добычей. В надежде помочь близкому человеку, Татьяна начала оформлять кредиты в нескольких банках, затем переводила деньги на «промежуточный для конвертации» счет. Итого — 805 тысяч рублей.

Лже-брокер уверял, что эти деньги должны отразиться в личном кабинете криптобиржи подруги. Но снова что-то пошло не так. И он потребовал еще денег. Теперь уже Татьяна перевела ему личные сбережение — 2,2 миллиона рублей. После чего специалист растворился в пространстве, а его телефонный номер оказался вне зоны доступа.

И только после этого потерпевшая пришла в полицию, где завели уголовное дело о мошенничестве.