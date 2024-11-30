Погналась за криптой — лишилась рублей: электромонтер из Зеленогорска стала жертвой аферистов

Если вы не понимаете, о чем идет речь, то и не пытайтесь. Потому что это чистой воды уловки аферистов. Татьяна с подругой подвоха не почувствовали и потому стали легкой добычей. В надежде помочь близкому человеку, Татьяна начала оформлять кредиты в нескольких банках, затем переводила деньги на «промежуточный для конвертации» счет. Итого — 805 тысяч рублей.