В Москве задержали директора клуба «Мен тревел»

«В Москве задержан 48-летний директор туристического клуба “Мен тревел”. По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами», — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержанный готовил поездку для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей в Египет на новогодние праздники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Задержанный вину в содеянном не признал.
Согласно открытым данным, туристический клуб «Мен тревел» зарегистрирован в марте 2024 года. Официально основной вид деятельности — зрелищно-развлекательный. Генеральным директором значится Андрей Котов.