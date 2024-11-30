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В Москве задержали директора клуба «Мен тревел»

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Директор туристической фирмы «Мен тревел» задержан в Москве по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве задержан 48-летний директор туристического клуба “Мен тревел”. По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный готовил поездку для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей в Египет на новогодние праздники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Задержанный вину в содеянном не признал.

Согласно открытым данным, туристический клуб «Мен тревел» зарегистрирован в марте 2024 года. Официально основной вид деятельности — зрелищно-развлекательный. Генеральным директором значится Андрей Котов.