В Москве задержали директора клуба «Мен тревел»

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Директор туристической фирмы «Мен тревел» задержан в Москве по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.