Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до пяти

«По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление, кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения г. Барнаула Алтайского края для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о трёх погибших и 26 госпитализированных.
«В медицинских учреждениях никто из госпитализированных постояльцев не скончался, все получают надлежащую медицинскую помощь. В настоящее время следствие расширило период гибели постояльцев, которые скончались за последнее время в социальном учреждении при относительно схожих обстоятельствах», — рассказали журналистам в краевом следственном комитете.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По данным минздрава, госпитализированы 26 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на 2 месяца. Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.