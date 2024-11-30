В ДК «Искра» в Перми объявили пожарную тревогу и эвакуировали посетителей

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации пермяков и гостей города из аэропорта «Большое Савино». Пожарная сигнализация позвучала в комнате матери и ребёнка. Она сработала из-за поставленного в микроволновку пластикового стаканчика. Возгорание в здании не началось, но меры безопасности сработали.