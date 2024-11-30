В ДК «Искра» в Перми объявили пожарную тревогу и эвакуировали посетителей

Громкоговоритель ДК «Искра» в микрорайоне Лёвшино в Перми сообщил о пожарной тревоге, сообщает «Вкурсе.ру».
Посетителей, многие из которых — дети, срочно эвакуировали.
Задымление обнаружили в санузле, передаёт издание, ссылаясь на слова очевидцев. Они предположили, что кто-то из посетителей дворца культуры начал курить в туалете.
Позже МЧС по Пермскому краю сообщили, что никакого серьёзного возгорания в учреждении не возникло.
«По предварительной информации во дворце культуры пригорела пища», — пояснили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации пермяков и гостей города из аэропорта «Большое Савино». Пожарная сигнализация позвучала в комнате матери и ребёнка. Она сработала из-за поставленного в микроволновку пластикового стаканчика. Возгорание в здании не началось, но меры безопасности сработали.