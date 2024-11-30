Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДК «Искра» в Перми объявили пожарную тревогу и эвакуировали посетителей

Ситуацию прокомментировали в краевом МЧС.

Громкоговоритель ДК «Искра» в микрорайоне Лёвшино в Перми сообщил о пожарной тревоге, сообщает «Вкурсе.ру».

Посетителей, многие из которых — дети, срочно эвакуировали.

Задымление обнаружили в санузле, передаёт издание, ссылаясь на слова очевидцев. Они предположили, что кто-то из посетителей дворца культуры начал курить в туалете.

Позже МЧС по Пермскому краю сообщили, что никакого серьёзного возгорания в учреждении не возникло.

«По предварительной информации во дворце культуры пригорела пища», — пояснили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации пермяков и гостей города из аэропорта «Большое Савино». Пожарная сигнализация позвучала в комнате матери и ребёнка. Она сработала из-за поставленного в микроволновку пластикового стаканчика. Возгорание в здании не началось, но меры безопасности сработали.

пожары