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В Гродно женщина дважды украла у соседки по палате деньги из рюкзака

Жительница Лиды украла деньги из рюкзака соседки по палате.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно женщина дважды украла у соседки по палате деньги из рюкзака. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении сказано, что в начале ноября 23-летняя жительница Лиды проходила лечение в одной из больниц Гродно. Фигурантка лежала в палате, и чтобы занять свое время, начала проверять шкафчики с личными вещами других пациентов.

В милиции отметили, что лидчанка нашла рюкзак 36-летней потерпевшей, где хранились деньги. Так, в первый раз фигурантка взяла 100 рублей, однако владелица не сразу заметила пропажу денег. Через день женщина снова взяла из рюкзака соседки по палате 100 рублей.

Через какое-то время потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в милицию. Сотрудниками уголовного розыска Ленинского РОВД была установлена подозреваемая. В отношении жительницы Лиды было заведено уголовное дело за кражу.

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