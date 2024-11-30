В Гродно женщина дважды украла у соседки по палате деньги из рюкзака. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении сказано, что в начале ноября 23-летняя жительница Лиды проходила лечение в одной из больниц Гродно. Фигурантка лежала в палате, и чтобы занять свое время, начала проверять шкафчики с личными вещами других пациентов.
В милиции отметили, что лидчанка нашла рюкзак 36-летней потерпевшей, где хранились деньги. Так, в первый раз фигурантка взяла 100 рублей, однако владелица не сразу заметила пропажу денег. Через день женщина снова взяла из рюкзака соседки по палате 100 рублей.
Через какое-то время потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в милицию. Сотрудниками уголовного розыска Ленинского РОВД была установлена подозреваемая. В отношении жительницы Лиды было заведено уголовное дело за кражу.
Ранее белоруска отдала лжесвященнику в сланцах золота на 5,4 тысячи рублей за отпущение грехов: «Был в шлепанцах и ни разу не перекрестился».
Тем временем в Минске суд дал 1,5 года таксисту, сломавшему руку пассажиру.
Также мы писали, что Toyota после ДТП пролетела на крыше десятки метров по проспекту в Минске.