В Омске горел популярный спа-отель

В пятницу, 29 ноября, в Омске в здании спа-отеля «Обишир» произошёл пожар. В этот момент в здании находились 120 человек.
На место происшествия были направлены пять пожарных машин и 25 сотрудников МЧС. Однако до их прибытия все посетители и работники смогли самостоятельно покинуть здание.
Пожарные прибыли на место происшествия и смогли ликвидировать огонь в течение 30 минут. В результате происшествия никто не пострадал.
После происшествия сотрудники МЧС начали расследование для установления причин возгорания.