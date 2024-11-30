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В Омске горел популярный спа-отель

По информации Главного управления МЧС по Омской области, возгорание началось в подвальном помещении.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 29 ноября, в Омске в здании спа-отеля «Обишир» произошёл пожар. В этот момент в здании находились 120 человек.

На место происшествия были направлены пять пожарных машин и 25 сотрудников МЧС. Однако до их прибытия все посетители и работники смогли самостоятельно покинуть здание.

Пожарные прибыли на место происшествия и смогли ликвидировать огонь в течение 30 минут. В результате происшествия никто не пострадал.

После происшествия сотрудники МЧС начали расследование для установления причин возгорания.

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