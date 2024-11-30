В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Следователи изучают обстоятельства гибели трех человек при пожаре в поселке района имени Лазо Хабаровского края, проводится процессуальная проверка, сообщает региональный СУСК.
Как информирует краевой главк МЧС, пожар случился в поселке городского типа Переяславка в ночь на субботу, 30 ноября. Возгорание произошло на 10 «квадратах» в двухкомнатной квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки по улице Клубной. Погибли три человека: женщина и двое мужчин в возрасте от 53 до 46 лет.
«Вяземским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели трех человек в результате пожара по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
В районе имени Лазо прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с пожаром.
По информации краевого главка МЧС, одна из возможных причин пожара — аварийный режим работы электросети из-за возможных перегрузки электроприборами и замыкания. Автономного пожарного извещателя в квартире не было, отмечают пожарные.