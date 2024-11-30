В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре

Как информирует краевой главк МЧС, пожар случился в поселке городского типа Переяславка в ночь на субботу, 30 ноября. Возгорание произошло на 10 «квадратах» в двухкомнатной квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки по улице Клубной. Погибли три человека: женщина и двое мужчин в возрасте от 53 до 46 лет.