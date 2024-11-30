Трагедия на трассе в Куйтунском районе: два погибших

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобили Toyota Camry и LADA Granta. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. Водитель и пассажирка LADA Granta погибли на месте. 15-летний пассажир LADA Granta и водитель Toyota Camry госпитализированы.
Примечательно, что за несколько минут до аварии полицейские остановили Toyota Camry за непристегнутые ремни безопасности. Водитель Toyota Camry привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД более 20 раз, преимущественно за превышение скорости. Проводится проверка.