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Трагедия на трассе в Куйтунском районе: два погибших

В Куйтунском районе произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Источник: Соцсети

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобили Toyota Camry и LADA Granta. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. Водитель и пассажирка LADA Granta погибли на месте. 15-летний пассажир LADA Granta и водитель Toyota Camry госпитализированы.

Примечательно, что за несколько минут до аварии полицейские остановили Toyota Camry за непристегнутые ремни безопасности. Водитель Toyota Camry привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД более 20 раз, преимущественно за превышение скорости. Проводится проверка.