ГПК: гражданин Сенегала пытался въехать в Беларусь по испанскому паспорту

Сообщается, что инцидент случился в ночь с 27 на 28 ноября в пункте пропуска «Каменный Лог» в момент оформления рейсового автобуса «Минск-Вильнюс». В Пограничном комитете заметили, что гражданин Сенегала решил взять паспорт гражданина Испании у своего знакомого, чтобы выехать из Беларуси в Литву.