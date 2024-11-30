ГПК: гражданин Сенегала пытался въехать в Беларусь по испанскому паспорту

ГПК сообщил, что гражданин Сенегала пытался въехать в Беларусь по испанскому паспорту знакомого. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Сообщается, что инцидент случился в ночь с 27 на 28 ноября в пункте пропуска «Каменный Лог» в момент оформления рейсового автобуса «Минск-Вильнюс». В Пограничном комитете заметили, что гражданин Сенегала решил взять паспорт гражданина Испании у своего знакомого, чтобы выехать из Беларуси в Литву.
Говорится, что в момент прохождения паспортного контроля у сморгонских пограничников появились сомнения в принадлежности паспорта мужчине. В ГПК уточнили, что нарушителем оказался гражданин Сенегала.
«Со слов задержанного, чужой документ он предъявил, так как у самого законных оснований для въезда в страны Евросоюза не было», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что иностранец находится в изоляторе временного содержания Сморгонской пограничной группы. Ему грозит административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, фигуранту грозит уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.
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