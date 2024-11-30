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В Петербурге женщина ударила мужчину осколком бутылки в шею

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержана гражданка одной из стран Средней Азии, которая в ходе конфликта нанесла удары осколком стеклянной бутылки в шею своему соотечественнику, от полученных повреждений он скончался в больнице, сообщает городское ГСУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

«По данным следствия, в вечернее время 29 ноября гражданка одной из стран Средней Азии, находясь у дома на улице Первого мая в поселке Парголово, в ходе конфликта нанесла не менее одного удара осколком стеклянной бутылки в область шеи своего соотечественника, после чего с места происшествия скрылась», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, вызванные прохожими врачи скорой помощи доставили мужчину в больницу, где он от полученных повреждений скончался.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Подозреваемая в совершении преступления задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.