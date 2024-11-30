В Петербурге женщина ударила мужчину осколком бутылки в шею

«По данным следствия, в вечернее время 29 ноября гражданка одной из стран Средней Азии, находясь у дома на улице Первого мая в поселке Парголово, в ходе конфликта нанесла не менее одного удара осколком стеклянной бутылки в область шеи своего соотечественника, после чего с места происшествия скрылась», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, вызванные прохожими врачи скорой помощи доставили мужчину в больницу, где он от полученных повреждений скончался.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Подозреваемая в совершении преступления задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.