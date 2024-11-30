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ЦАХАЛ ударил по военным объектам на границе Сирии с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии, их целью были военные объекты, связанные с ливанской шиитской организацией «Хезболлах». Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Источник: AP 2024

«Ранее сегодня ВВС Израиля нанесли основанный на разведданных удар по объектам военной инфраструктуры, расположенным рядом с пограничными переходами между Сирией и Ливаном, которые активно использовались “Хезболлах” для контрабанды оружия из Сирии в Ливан», — говорится в заявлении.

По мнению израильской стороны, в данном случае речь идет о нарушении соглашения о прекращении огня в Ливане со стороны «Хезболлах».

«Удар был нанесен после того, как была выявлена контрабанда оружия “Хезболлах” из Сирии в Ливан после вступления в силу соглашения о прекращении огня, что представляло угрозу Государству Израиль в нарушение соглашения о прекращении огня», — отмечается в тексте.

Согласно версии Израиля, «Хезболлах» пользуется поддержкой властей Сирии и «использует объекты гражданской инфраструктуры для ведения террористической деятельности и контрабанды оружия, используемого против жителей Израиля». «Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранять любую угрозу для Государства Израиль, которая нарушает положения соглашения о прекращении огня», — указали военные.

Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и «Хезболлах» предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.