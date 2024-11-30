В мэрии Самары рассказали, что будет с жильцами сгоревшего дома на ул. Авроры

Стало известно, что будет с жителями дома № 169 по ул. Авроры в Самаре, в котором утром 30 ноября вспыхнул пожар. Об судьбе самарцев рассказали в мэрии.
«Жители переехали к родственникам, отказавшись от размещения в ПВР. Подготовлены списки жильцов, нуждающихся в предоставлении маневренного фонда. Дальнейшую судьбу дома определит межведомственная комиссия», — поделились в администрации Самары.
Напомним, возгорание в многоквартирном доме произошло 30 ноября 2024 года. Там вспыхнули две квартиры. На месте ЧП работали 96 человек, жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Справиться с огнем удалось в 8:26. Сейчас движение около места происшествия перекрыто, автобусы следуют в объезд.