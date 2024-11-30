Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Самары рассказали, что будет с жильцами сгоревшего дома на ул. Авроры

Жители сгоревшего дома на ул. Авроры в Самаре временно переехали к родным.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Стало известно, что будет с жителями дома № 169 по ул. Авроры в Самаре, в котором утром 30 ноября вспыхнул пожар. Об судьбе самарцев рассказали в мэрии.

«Жители переехали к родственникам, отказавшись от размещения в ПВР. Подготовлены списки жильцов, нуждающихся в предоставлении маневренного фонда. Дальнейшую судьбу дома определит межведомственная комиссия», — поделились в администрации Самары.

Напомним, возгорание в многоквартирном доме произошло 30 ноября 2024 года. Там вспыхнули две квартиры. На месте ЧП работали 96 человек, жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Справиться с огнем удалось в 8:26. Сейчас движение около места происшествия перекрыто, автобусы следуют в объезд.

пожары