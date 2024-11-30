В мэрии Самары рассказали, что будет с жильцами сгоревшего дома на ул. Авроры

Напомним, возгорание в многоквартирном доме произошло 30 ноября 2024 года. Там вспыхнули две квартиры. На месте ЧП работали 96 человек, жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Справиться с огнем удалось в 8:26. Сейчас движение около места происшествия перекрыто, автобусы следуют в объезд.