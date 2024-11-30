Пожилая пара погибла при пожаре в двухэтажном частном доме в Ленобласти

Утром 29 ноября огонь охватил двухэтажный частный дом в деревне Покровская в Ленинградской области. Стихия полностью уничтожила кирпичную жилую постройку. Взволнованные соседи заявили, что не видели, чтобы живущие там пенсионеры покидали ее стены. Выяснилось, что в результате происшествия пожилая пара погибла на месте. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».