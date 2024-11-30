Пожилая пара погибла при пожаре в двухэтажном частном доме в Ленобласти

Утром 29 ноября огонь охватил двухэтажный частный дом в деревне Покровская в Ленинградской области. Стихия полностью уничтожила кирпичную жилую постройку. Взволнованные соседи заявили, что не видели, чтобы живущие там пенсионеры покидали ее стены. Выяснилось, что в результате происшествия пожилая пара погибла на месте. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Под завалами обнаружили обугленные тела. По предварительной информации, останки принадлежат 75-летнему мужчине и его 72-летней супруге, — уточнило агентство.
Стражи правопорядка устанавливают причины возгорания, которое привело к трагическим последствиям.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал о пожаре в Невском районе Петербурга, который вспыхнул 29 ноября. Пламя разгорелось в двухкомнатной квартире на проспекте Солидарности. Из-за происшествия пришлось эвакуировать пять человек. К счастью, обошлось без пострадавших, за исключением обстановки жилья на площади шести квадратных метров.