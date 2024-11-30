Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный Дед Мороз России собрал дорожных штрафов на 24,5 тысячи рублей

Как выяснил SHOT, главный волшебник страны, 47-летний актёр Андрей Балин, в свободное от новогодних забот время катается по дорогам Вологодской области на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на магические способности и волшебный посох, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог ему не удалось. Чаще всего актёр попадался на превышении скорости до 40 и 60 км/ч. Всего за этот год на трёх внедорожниках набралось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Дедушка Мороз уже погасил.

Личность всероссийского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин родился и живёт в Великом Устюге. В «Дом Деда Мороза» устроился в 22 года — сразу после того, как окончил колледж по специальности «зоотехник». Несколько лет назад он открыл небольшой бизнес — сувенирную лавку в собственной резиденции, но позднее её пришлось закрыть.

штрафы