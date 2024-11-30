Главный Дед Мороз России собрал дорожных штрафов на 24,5 тысячи рублей

Несмотря на магические способности и волшебный посох, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог ему не удалось. Чаще всего актёр попадался на превышении скорости до 40 и 60 км/ч. Всего за этот год на трёх внедорожниках набралось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Дедушка Мороз уже погасил.
Личность всероссийского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин родился и живёт в Великом Устюге. В «Дом Деда Мороза» устроился в 22 года — сразу после того, как окончил колледж по специальности «зоотехник». Несколько лет назад он открыл небольшой бизнес — сувенирную лавку в собственной резиденции, но позднее её пришлось закрыть.