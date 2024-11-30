Главный Дед Мороз России собрал дорожных штрафов на 24,5 тысячи рублей

Несмотря на магические способности и волшебный посох, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог ему не удалось. Чаще всего актёр попадался на превышении скорости до 40 и 60 км/ч. Всего за этот год на трёх внедорожниках набралось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Дедушка Мороз уже погасил.