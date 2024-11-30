Нашли в парке: поиски 10-летнего мальчика окончены в Иркутске

Днем 29 ноября в полицию Иркутска поступило заявление о пропаже 10-летнего мальчика. Законные представители сообщили, что ребенок ушел из дома по улице Багратиона. Куда школьник направился — никто не знал. Да и обратно так и не вернулся.
— По предварительным данным, ребенок мог находиться в торговых центрах Иркутска, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Поиски прекратились днем 30 ноября. К счастью, ребенка нашли живым. Как стало известно КП-Иркутск, мальчишка сидел на лавочке в парке недалеко от 130-го квартала. Ранее школьник уже сбегал. В прошлый раз его тоже нашли у торгового центра.