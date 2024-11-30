В Красноярске осудили двух бизнесменов по делу о гибели девяти человек

«В Красноярске двое предпринимателей признаны виновными в незаконной продаже смертельно опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель девяти человек. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, три человека умерли в Красноярске летом 2021 года, еще шесть — на поминках в селе Тасеево в январе 2022 года.
По версии следствия, осужденные в 2019—2021 годах покупали алкоголь в Санкт-Петербурге. При этом у поставщика отсутствовала лицензия на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции. Напитки изготавливались с грубым нарушением технологии на основе метилового спирта и разливались в не предназначенную для пищевых продуктов тару.