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В Красноярске осудили двух бизнесменов по делу о гибели девяти человек

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил к 2 и 2,5 года колонии общего режима двух предпринимателей, продававших нелегальную алкогольную продукцию, от отравления которой умерли девять человек. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: Reuters

«В Красноярске двое предпринимателей признаны виновными в незаконной продаже смертельно опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель девяти человек. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, три человека умерли в Красноярске летом 2021 года, еще шесть — на поминках в селе Тасеево в январе 2022 года.

По версии следствия, осужденные в 2019—2021 годах покупали алкоголь в Санкт-Петербурге. При этом у поставщика отсутствовала лицензия на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции. Напитки изготавливались с грубым нарушением технологии на основе метилового спирта и разливались в не предназначенную для пищевых продуктов тару.