В Красноярске осудили двух бизнесменов по делу о гибели девяти человек

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил к 2 и 2,5 года колонии общего режима двух предпринимателей, продававших нелегальную алкогольную продукцию, от отравления которой умерли девять человек. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.