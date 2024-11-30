Штрафстоянка и изолятор. Пьяный бесправник совершил ДТП в Бресте

Инцидент произошел 29 ноября около 17.30 на ул. Вульковской. 51-летний мужчина на автомобиле Ford вблизи дома № 61 не справился с управлением и совершил наезд на заборное ограждение и дорожный знак.
Автомобиль получил механические повреждения, также повреждены два пролета забора и дорожный знак. В результате ДТП пострадавших нет. Медицинское освидетельствование показало у нарушителя 2,36 промилле алкоголя. Мужчина помещен в изолятор временного содержания, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.
Установлено, что 21 октября водитель привлекался к административной ответственности по линии ГАИ за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав.
Госавтоинспекция напоминает: за вождение в нетрезвом виде применяется штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления до пяти лет. За повторное в течение года аналогичное нарушение грозит уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства.
«Пьяный за рулем — потенциальный убийца, поэтому необходимо его вовремя остановить. Если вы владеете информацией о том, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, немедленно звоните в 102», — подчеркнули в ГАИ.