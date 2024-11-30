Штрафстоянка и изолятор. Пьяный бесправник совершил ДТП в Бресте

Госавтоинспекция напоминает: за вождение в нетрезвом виде применяется штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления до пяти лет. За повторное в течение года аналогичное нарушение грозит уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства.