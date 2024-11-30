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Многие секс-работницы в Калининграде являются ВИЧ-инфицированными

Специалисты Центра СПИД сообщили, что значительная часть секс-работниц может быть заражена ВИЧ, однако массовое тестирование не проводится из-за отсутствия формального признания этой группы риска.

Главврач Центра Николай Черкес отметил, что общественные организации работают с уличными проститутками, предоставляя им гигиенические наборы и презервативы. Он также упомянул, что к ним продолжают подъезжать дорогие автомобили с клиентами, многие из которых могут быть ВИЧ-инфицированы.

Черкес привел случай пенсионера, у которого ВИЧ был выявлен в возрасте под 80 лет, объяснив, что он сдавал комнату проституткам и заразился от одной из них. Заведующая эпидотделом Марина Шабарова добавила, что в прошлом секс-работницы стояли на учете в правоохранительных органах, но сейчас этого нет. Она подчеркнула, что работа с неофициальными группами риска — задача некоммерческих организаций, которые могут помочь в выявлении ВИЧ-инфицированных.

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