Многие секс-работницы в Калининграде являются ВИЧ-инфицированными

Черкес привел случай пенсионера, у которого ВИЧ был выявлен в возрасте под 80 лет, объяснив, что он сдавал комнату проституткам и заразился от одной из них. Заведующая эпидотделом Марина Шабарова добавила, что в прошлом секс-работницы стояли на учете в правоохранительных органах, но сейчас этого нет. Она подчеркнула, что работа с неофициальными группами риска — задача некоммерческих организаций, которые могут помочь в выявлении ВИЧ-инфицированных.