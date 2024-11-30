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При отражении атаки террористов погибли десятки сирийских военных

ТУНИС, 30 ноября. /ТАСС/. Десятки сирийских военных погибли и получили ранения в течение последних дней при отражении атаки формирований экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Алеппо и Идлибе. Об этом сообщило главное командование ВС арабской республики.

Источник: РИА "Новости"

«В течение последних нескольких дней вооруженные террористические организации, связанные с <…> “Джебхат ан-Нусрой”, при поддержке тысяч иностранных террористов, тяжелого вооружения и большого количества беспилотников начали массированную атаку с нескольких направлений в Алеппо и Идлибе. Наши вооруженные силы вели против них ожесточенные бои на полосе более 100 км, чтобы остановить их продвижение. В ходе боев десятки бойцов наших ВС погибли и получили ранения», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Минобороны Сирии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

ВС наносят удары по террористам, проникшим в окрестности Алеппо, и ожидают подкрепления.