В Югре задержали полицейского за угон автомобиля

«В дежурную часть ОМВД России по городу Лангепасу с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Автомобиль был обнаружен в сугробе в нескольких сотнях метров от места [угона], внутри находился 43-летний мужчина с явными признаками опьянения, объяснить свой поступок он не смог. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России “Ханты-Мансийский”, — сказано в сообщении.