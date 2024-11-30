В Югре задержали полицейского за угон автомобиля

«В дежурную часть ОМВД России по городу Лангепасу с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Автомобиль был обнаружен в сугробе в нескольких сотнях метров от места [угона], внутри находился 43-летний мужчина с явными признаками опьянения, объяснить свой поступок он не смог. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МОМВД России “Ханты-Мансийский”, — сказано в сообщении.
Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку, а когда вышла из магазина, то автомобиля не было.
Собранные полицейскими по данному факту материалы будут переданы в следственные органы. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.