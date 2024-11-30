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Reuters сообщило о закрытии дорог и аэропорта в Алеппо

Власти Сирии закрыли аэропорт города Алеппо и всех дорог, ведущих в город, в связи с боями с повстанцами, вошедшими в город ранее. Reuters сообщило со ссылкой на три военных источника, что сирийской армии также приказали «безопасно отступить» из основных районов города, куда вошли боевики.

Источник: AP 2024

Члены группировок заявили, что достигли центра Алеппо и зачищают разные районы города. Источник агентства заявил, что Турция, поддерживающая боевиков, разрешила наступление. При этом представитель турецкого МИДа Онджу Кечели говорил 29 ноября, что Анкара выступать за стабилизацию в регионе, а новые атаки подорвали соглашения о деэскалации.

Также Reuters сообщила, что Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь для борьбы с повстанцами. Новая техника должна начать поступать в течение трех дней.

Сирийские повстанцы начали наступление на Алеппо 26 ноября, оно считается самым масштабным с 2020 года. 29 ноября вооруженные формирования заявили, что вошли в город. По данным ООН, за три дня боев погибли не менее 27 мирных жителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку боевиков посягательством на суверенитет Сирии.