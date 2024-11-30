Reuters сообщило о закрытии дорог и аэропорта в Алеппо

Власти Сирии закрыли аэропорт города Алеппо и всех дорог, ведущих в город, в связи с боями с повстанцами, вошедшими в город ранее. Reuters сообщило со ссылкой на три военных источника, что сирийской армии также приказали «безопасно отступить» из основных районов города, куда вошли боевики.