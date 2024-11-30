В СИЗО отправили новосибирца за убийство бабушки и котов

В Новосибирске 30 ноября избрали меру пресечения Александру Толстову, которого подозревают в убийстве пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК). Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте».
Напомним, мужчина жил в квартире бабушки своей жены. В какой-то момент он поругался с пенсионеркой и набросился на нее. По версии следствия, сначала сибиряк ударил пожилую женщину в висок, а потом зарезал ее.
Далее Толстов убил всех кошек в квартире и сбежал.
— Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Александру Толстову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января, — говорится в сообщении.
Постановление суда не вступило в законную силу.