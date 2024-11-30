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По делу экс-адвоката Пашаева допросили его жену

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи допросили жену бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, из квартиры юриста изъяты денежные средства.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Эльмана Пашаева была допрошена супруга обвиняемого, — рассказал собеседник агентства. — Также в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты денежные средства».

По его словам, сумма изъятых силовиками денег из квартиры экс-адвоката «не превышает 100 тыс. рублей». Представители защиты Пашаева следственные действия в рамках дела о мошенничестве в отношении него не комментируют, так как с них взята подписка о неразглашении данных следствия.