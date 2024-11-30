По делу экс-адвоката Пашаева допросили его жену

По его словам, сумма изъятых силовиками денег из квартиры экс-адвоката «не превышает 100 тыс. рублей». Представители защиты Пашаева следственные действия в рамках дела о мошенничестве в отношении него не комментируют, так как с них взята подписка о неразглашении данных следствия.