По делу экс-адвоката Пашаева допросили его жену

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Эльмана Пашаева была допрошена супруга обвиняемого, — рассказал собеседник агентства. — Также в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты денежные средства».
По его словам, сумма изъятых силовиками денег из квартиры экс-адвоката «не превышает 100 тыс. рублей». Представители защиты Пашаева следственные действия в рамках дела о мошенничестве в отношении него не комментируют, так как с них взята подписка о неразглашении данных следствия.