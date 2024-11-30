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Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад о ЧП с автобусом в Перми

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах ЧП с пассажирским автобусом в Перми.

Источник: МЧС

По завершении расследования уголовного дела господин Бастрыкин поручил доложить о его результатах. Как сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России», исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЧП с пассажирским автобусом произошло 28 ноября около 16:30 в Кировском районе Перми. Автобус маршрута № 15, следовавший по ул. Светлогорской со стороны ул. Калинина, допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего загорелся. В результате аварии водитель и двое пассажиров с полученными телесными повреждениями были госпитализированы в состоянии средней тяжести. СУ СКР по Пермскому краю возбудило по факту произошедшего уголовное дело.