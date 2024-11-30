Во Владивостоке умерла пенсионерка, упавшая в кипяток на остановке

«(Пенсионерка) умерла», — сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Ранее СУСК РФ Приморья сообщил, что 15 ноября около 10.45 (3.45 мск) во Владивостоке произошёл разлив из трубы теплотрассы: кипяток залил и остановку общественного транспорта «Чайка», где находилась 69-летняя женщина. Пенсионерка упала в кипяток, получив термический ожог горячей водой и тяжелый ожоговый шок, пострадавшую госпитализировали.
Начальника тепловой сети, по вине которого пенсионерка упала в вылившийся из трубы теплотрассы кипяток, задержали. Он обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, при ремонте трубопровода (часть 2 статьи 238 УК РФ).
По версии следствия, как сообщалось ранее, за день до происшествия фигуранта обязали устранить повреждения напорного участка трубопровода теплотрассы на улице Калинина во Владивостоке. При выполнении работ он был обязан контролировать безопасность, в том числе оградить рабочую зону, откачать горячую воду, поставить необходимые таблички, дорожные знаки. Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.