Во Владивостоке умерла пенсионерка, упавшая в кипяток на остановке

По версии следствия, как сообщалось ранее, за день до происшествия фигуранта обязали устранить повреждения напорного участка трубопровода теплотрассы на улице Калинина во Владивостоке. При выполнении работ он был обязан контролировать безопасность, в том числе оградить рабочую зону, откачать горячую воду, поставить необходимые таблички, дорожные знаки. Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.