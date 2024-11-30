Пьяный водитель Ford снес два пролета ограждения и дорожный знак в Бресте

В ГАИ напомнили о том, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере до 200 базовых величин, или до 8000 рублей (по состоянию на 30 ноября 2024 года) с лишением права управления до пяти лет. Кроме того, за повторное подобное нарушение в течение года грозит уголовная ответственности с конфискацией машины.