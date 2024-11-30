Пьяный водитель Ford снес два пролета ограждения и дорожный знак в Бресте. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что в пятницу, 29 ноября 2024 года, примерно в 17.30 51-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения (речь идет про 2,36 промилле алкоголя), не имея права управления, находился за рулем машины Ford. Он ехал по улице Вульковской и около дома № 61 не справился с управлением после чего врезался в забор и дорожный знак.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Говорится, что автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, были повреждены два пролета заборного ограждения и дорожный знак.
Удалось установить, что 21 октября мужчина уже привлекался к административной ответственности за то, что находился за рулем авто, не имея права управления, а также в состоянии алкогольного опьянения.
«Водитель помещен в изолятор временного содержания, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку», — сказано в сообщении.
В ГАИ напомнили о том, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере до 200 базовых величин, или до 8000 рублей (по состоянию на 30 ноября 2024 года) с лишением права управления до пяти лет. Кроме того, за повторное подобное нарушение в течение года грозит уголовная ответственности с конфискацией машины.
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