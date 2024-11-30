Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали обвиняемого в похищении двух подростков

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в похищении двух подростков задержан в Москве, прокуратура контролирует расследование уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что 25 ноября обвиняемый, находясь в торговом центре на Ярцевской улице, демонстрируя пистолет и угрожая применением насилия, потребовал от двух несовершеннолетних под надуманным предлогом (якобы в счет компенсации понесенного имущественного ущерба за ранее приобретенный у них товар, а также моральный вред) передать ему 20 тыс. и 100 тыс. руб. и сесть в его автомобиль. «Обвиняемый привез потерпевших в безлюдное место, к спортивному стадиону на улице Маршала Тимошенко, где в их присутствии несколько раз выстрелил в воздух и вновь потребовал передать ему деньги», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина задержан. «В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в прокуратуре.