В Москве задержали обвиняемого в похищении двух подростков

Там отметили, что 25 ноября обвиняемый, находясь в торговом центре на Ярцевской улице, демонстрируя пистолет и угрожая применением насилия, потребовал от двух несовершеннолетних под надуманным предлогом (якобы в счет компенсации понесенного имущественного ущерба за ранее приобретенный у них товар, а также моральный вред) передать ему 20 тыс. и 100 тыс. руб. и сесть в его автомобиль. «Обвиняемый привез потерпевших в безлюдное место, к спортивному стадиону на улице Маршала Тимошенко, где в их присутствии несколько раз выстрелил в воздух и вновь потребовал передать ему деньги», — рассказали в пресс-службе.