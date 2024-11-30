Елка упала на площади Советов в Улан-Удэ

Вечером 30 ноября в пабликах Бурятии разлетелись снимки упавшей елки, которую устанавливали к Новому году на площади Советов в Улан-Удэ. Жители связывают это с сильным ветром, который нагрянул в соседний регион. Кроме того, елка не была собрана полностью. Об этом сообщает «Байкал-Daily».