Елка упала на площади Советов в Улан-Удэ

Вечером 30 ноября в пабликах Бурятии разлетелись снимки упавшей елки, которую устанавливали к Новому году на площади Советов в Улан-Удэ. Жители связывают это с сильным ветром, который нагрянул в соседний регион. Кроме того, елка не была собрана полностью. Об этом сообщает «Байкал-Daily».
— В этом году впервые главную городскую елку наряжала по договору подрядная организация, — сообщают в городском лесничестве. — Сделано это для того, чтобы не отвлекать персонал городского лесничества от главных задач по уходу за лесом и зелеными насаждениями.
Однако в последние три дня работы были приостановлены из-за аномального снегопада. Рабочие не могли вывезти деревья из леса. Тем временем уже на установленных соснах накопилась влага. Это и привело к нагрузке и поломке.