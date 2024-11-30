В Новополоцке замначальника фирмы потерял 11 000 рублей, поговорив в мессенджере

Сказано, что для этого нужно было все сбережения перевести на «специальный защищенный счет». Сначала мошенник сказал заместителю начальника включить функцию трансляции экрана смартфона. После этого звонивший убедил записать в программе для заметок персональные данные, а также номер банковской карточки.