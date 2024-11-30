В Новополоцке замначальника фирмы потерял 11 000 рублей, поговорив в мессенджере

В Новополоцке замначальника одной из организаций потерял 11 000 рублей, ответив на звонок в мессенджере. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В сообщении говорится, что 59-летнему мужчине в мессенджере позвонил лжесотрудник безопасности из якобы вышестоящей организации. Звонивший сказал, что по причине утечки персональных данных есть угроза доступа к банковскому счету. Аферист начал давать инструкции, как избежать финансовых потерь.
Сказано, что для этого нужно было все сбережения перевести на «специальный защищенный счет». Сначала мошенник сказал заместителю начальника включить функцию трансляции экрана смартфона. После этого звонивший убедил записать в программе для заметок персональные данные, а также номер банковской карточки.
В милиции отметили, что после указанных действий жителю Новополоцка стали приходить коды подтверждения, которые по указке афериста он также записывал.
«Все это время мошенник видел все записи на экране», — отметили в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что доверчивый мужчина совершил более десятка транзакций. Когда разговор с «куратором» завершился, то он понял, что у него было списано 11 000 рублей.
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