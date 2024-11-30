Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском один человек погиб в ДТП с участием трёх фур

В Каргатском районе произошло смертельное ДТП с участием трёх грузовых автомобилей.

Источник: ГАИ Новосибирской области

По предварительным данным, 30 ноября около 14:10 на автодороге Р-254 «Иртыш» произошла авария с участием трёх грузовых автомобилей. Водитель Volvo выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с «КамАЗом». После этого Volvo врезался в другой грузовик той же марки, за рулём которого находился мужчина 1968 года рождения.

В результате столкновения водитель «КамАЗа» получил травмы, несовместимые с жизнью. Виновник был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства случившегося.