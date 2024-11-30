Под Новосибирском один человек погиб в ДТП с участием трёх фур

По предварительным данным, 30 ноября около 14:10 на автодороге Р-254 «Иртыш» произошла авария с участием трёх грузовых автомобилей. Водитель Volvo выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с «КамАЗом». После этого Volvo врезался в другой грузовик той же марки, за рулём которого находился мужчина 1968 года рождения.