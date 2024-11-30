Вырвала оружие и сорвала маску: 55-летняя продавец раскрыла грабителя в Забайкалье

— В полицию с сообщением о разбойном нападении на магазин обратилась 55-летняя жительница, — сообщают в ведомстве. — Она сообщила, что вечером в магазин зашел неизвестный мужчина в маске, угрожая пневматическим ружьем, потребовал передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала все имеющиеся средства — 1000 рублей. Во время передачи денег, женщина смогла вырвать ружье из рук нападавшего и сорвать с его лица маску.