Водитель, сбивший насмерть 9-летнего ребенка под Молодечно, отправлен под стражу. Подробности изданию Kraj.by озвучил заместитель прокурора Молодечненского района Владимир Куркович.
Зампрокурора отметил, что, согласно материалам уголовного дела, которое было заведено Молодечненским районным отделом Следственного комитета, 25-летний обвиняемый 22 ноября 2024 года примерно в 18.25 находился за рулем Audi Q7. Он ехал со стороны Молодечно в направлении Воложина по деревне Тюрли со скоростью около 80 километров в час при разрешенной 40 километров в час.
Куркович добавил, что водитель не снизил скорость и не остановился у нерегулируемого пешеходного перехода, который переходили двое детей. Из-за этого фигурант сбил одного ребенка. В результате девятилетний мальчик скончался на месте ДТП из-за полученных телесных повреждений. Водитель был заключен под стражу.
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