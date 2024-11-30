Водитель, сбивший насмерть 9-летнего ребенка под Молодечно, отправлен под стражу

Зампрокурора отметил, что, согласно материалам уголовного дела, которое было заведено Молодечненским районным отделом Следственного комитета, 25-летний обвиняемый 22 ноября 2024 года примерно в 18.25 находился за рулем Audi Q7. Он ехал со стороны Молодечно в направлении Воложина по деревне Тюрли со скоростью около 80 километров в час при разрешенной 40 километров в час.