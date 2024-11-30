В массовом ДТП в Челябинской области пострадали трое взрослых и двое детей

— По предварительным данным, водитель BMW при обгоне в разрешённом месте не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся Renault Kaptur, за рулём которого находилась 39-летняя женщина. После чего Renault Kaptur выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan под управлением 33-летнего мужчины.