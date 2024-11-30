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В массовом ДТП в Челябинской области пострадали трое взрослых и двое детей

В субботу, 30 ноября, в Аргаяшском районе произошла массовая авария с участием трёх легковушек. При столкновении машин пострадали пять человек, среди которых двое детей. По предварительным данным, ДТП устроил водитель BMW, который не справился с управлением при обгоне.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Всё случилось около 11:20 на 24-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым.

— По предварительным данным, водитель BMW при обгоне в разрешённом месте не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся Renault Kaptur, за рулём которого находилась 39-летняя женщина. После чего Renault Kaptur выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan под управлением 33-летнего мужчины.

рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии ранения получили трое взрослых и двое детей. Всех пострадавших увезли в больницу.

Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают сотрудники ГАИ.