Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье силовики хотели похитить человека

Сотрудники приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), напавшие на стриптиз-клуб во Владивостоке, хотели похитить человека, сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета.
Следствие завершило расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 2023 года. По нему проходят шесть фигурантов. Одному из них предъявили обвинение в разбое в составе организованной группы и умышленных действиях, направленных на похищение человека, с угрозой применения насилия и использованием оружия. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам, что также учитывается обвинением, уточнили в СК.
Также фигуранту вменяют незаконные приобретение и хранение, боеприпасов к огнестрельному оружию, незаконные приобретение и хранение, взрывных устройств.
Второму фигуранту также предъявлены обвинения в разбое и покушении на похищение человека. Дело в отношении оставшихся четверых выделено в отдельное производство.
Расследование окончено, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, уточнили в СК.
По версии следствия, в ноябре 2023 года шесть сотрудников краевого управления ФСИН в форменном обмундировании с оружием и спецсредствами (служебные радиостанции, электрошоковые устройства и наручники), под видом сотрудников правоохранительных органов сделали вид, что проводят следственно-оперативные мероприятия. Они пришли в стриптиз-клуб во Владивостоке и похитили 200 тыс. руб., которые впоследствии разделили между собой.
Также фигуранты планировали похитить организатора клуба и склонить его к прекращению деятельности, но сделать этого не удалось, поскольку его не оказалось на месте, сообщил СК.
Фигурантов задержали в декабре 2023 года, одного из них — в Сочи.