Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье силовики хотели похитить человека

Следствие завершило расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 2023 года. По нему проходят шесть фигурантов. Одному из них предъявили обвинение в разбое в составе организованной группы и умышленных действиях, направленных на похищение человека, с угрозой применения насилия и использованием оружия. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам, что также учитывается обвинением, уточнили в СК.