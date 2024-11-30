В Башкирии под лед провалился и погиб рыбак

Сегодня, 30 ноября, в Башкирии во время рыбалки погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС республики. По предоставленным данным, он провалился под лед.
ЧП произошло на реке Быстрый Танып рядом со Старобалтачево. В тот день на рыбалку отправились двое мужчин. Один из них вышел на лед, провавлился и погиб.
Его тело обнаружили водолазы Госкомитета по ЧС Башкирии.
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