Польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии

При этом белорусские пограничники не раз заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения их тел. Как заявила в конце ноября постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, за последние несколько лет Минск зафиксировал 70 смертей беженцев, которых вытеснили с территории Евросоюза.