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Житель Петриковского района поехал на чужой машине домой и врезался в троллейбус

Белорус врезался в троллейбус, угнав чужой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Житель Петриковского района поехал на чужой машине домой и врезался в троллейбус. Об этом проинформировали в эфире телеканала ОНТ.

В сообщении сказано, что в Бобруйском районе с ночевкой остановился 18-летний житель Петриковского района, который вернулся из России с заработков. Фигурант пошел в магазин и заметил припаркованный рядом легковой автомобиль. Он подошел к машине, дернул за ручку и дверь открылась.

Говорится, что 18-летний сел за руль, однако из-за несоблюдения дистанции врезался в троллейбус. Сотрудникам милиции он сообщил, что пытался быстрее попасть домой.

Тем временем пьяный водитель Ford снес два пролета ограждения и дорожный знак в Бресте.

Ранее Toyota после ДТП пролетела на крыше десятки метров по проспекту в Минске.

Кроме того, в Гродно женщина дважды украла у соседки по палате деньги из рюкзака.