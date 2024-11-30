Житель Петриковского района поехал на чужой машине домой и врезался в троллейбус

В сообщении сказано, что в Бобруйском районе с ночевкой остановился 18-летний житель Петриковского района, который вернулся из России с заработков. Фигурант пошел в магазин и заметил припаркованный рядом легковой автомобиль. Он подошел к машине, дернул за ручку и дверь открылась.