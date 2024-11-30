Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС

«Это был начальник ИВС в Ханты-Мансийске. Невозможно было на него подумать, что он мог такое учудить. Его уже уволили. Теперь он уже бывший сотрудник и тем более начальник», — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что экс-силовику грозит реальный срок за угон автомобиля.
По данным УМВД по Югре, инцидент случился вечером в среду в Лангепасе, в полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку, а когда вышла из магазина, то машины уже не было.
Автомобиль был найден правоохранителями в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона, внутри находился мужчина с признаками опьянения, объяснить свой поступок он не смог. Когда 43-летнего мужчину доставили в дежурную часть, выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником полиции из Ханты-Мансийска, в Лангепас он приехал навестить родственников.