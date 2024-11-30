Полицейский, угнавший автомобиль в ХМАО, оказался начальником ИВС

По данным УМВД по Югре, инцидент случился вечером в среду в Лангепасе, в полицию с заявлением об угоне иномарки обратилась местная жительница. Она рассказала, что оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания на несколько минут, чтобы совершить покупку, а когда вышла из магазина, то машины уже не было.