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Президента союза ММА России Дроздова проверит прокуратура Калужской области

Это связано с тем, что запретил детям в Обнинске приходить в школы без карточек на еду. Как связаны бойцы и еда — рассказываем ниже.

Источник: РИА "Новости"

Супруга предпринимателя владеет ООО «Перспективные технологии», которая выиграла тендер на кормёжку детей во всех МБОУ СОШ, лицеях и гимназиях Обнинска. По условиям тендера — кто школьников кормит, тот должен обеспечивать и проход. Поэтому Дроздов ввёл систему «хотите пройти на уроки — покупайте карточку в столовку за 150 рублей».

Примерное количество учеников в Обнинске — 17 тысяч. Простой математикой выясняем — 8,5 миллионов рублей чистого «навара».

По словам родителей, охранники уже начали «давить» на детей, которые приходят без карты, и не пускают тех на уроки. В местном отделе образования нам подтвердили, что система действительно работает во всех школах, но не пускать из-за них детей на занятия — прямое нарушение конституции. Поэтому родители подрастающих умов написали заявление в прокуратуру.

Прокуратура