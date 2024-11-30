Президента союза ММА России Дроздова проверит прокуратура Калужской области

Супруга предпринимателя владеет ООО «Перспективные технологии», которая выиграла тендер на кормёжку детей во всех МБОУ СОШ, лицеях и гимназиях Обнинска. По условиям тендера — кто школьников кормит, тот должен обеспечивать и проход. Поэтому Дроздов ввёл систему «хотите пройти на уроки — покупайте карточку в столовку за 150 рублей».
Примерное количество учеников в Обнинске — 17 тысяч. Простой математикой выясняем — 8,5 миллионов рублей чистого «навара».
По словам родителей, охранники уже начали «давить» на детей, которые приходят без карты, и не пускают тех на уроки. В местном отделе образования нам подтвердили, что система действительно работает во всех школах, но не пускать из-за них детей на занятия — прямое нарушение конституции. Поэтому родители подрастающих умов написали заявление в прокуратуру.