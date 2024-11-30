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В Тбилиси за два дня протестов тяжело пострадали 42 сотрудника МВД

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. 42 сотрудника МВД Грузии получили тяжелые травмы в результате насильственных действий протестующих в Тбилиси в течение двух дней. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

Источник: Соцсети

«В течение двух дней в результате насильственных действий участников акций протеста тяжело пострадали 42 сотрудника МВД. Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами», — сообщил Дарахвелидзе.