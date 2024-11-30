«В течение двух дней в результате насильственных действий участников акций протеста тяжело пострадали 42 сотрудника МВД. Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами», — сообщил Дарахвелидзе.
В Тбилиси за два дня протестов тяжело пострадали 42 сотрудника МВД
ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. 42 сотрудника МВД Грузии получили тяжелые травмы в результате насильственных действий протестующих в Тбилиси в течение двух дней. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.