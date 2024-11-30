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В Башкирии сгорели дотла дом, сарай и часть бани

Бревенчатый дом, дощатый сарай, частично бревенчатая баня сгорели сегодня днем на одном участке на улице Гафури в селе Учалы Учалинского района Башкирии. Когда пожарные прибыли на место, постройки горели открытым пламенем.

Источник: МЧС по РБ

«Совместными усилиями пожарных МЧС России и добровольной пожарной команды возгорание удалось потушить. Пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас дознаватель МЧС России выясняет обстоятельства произошедшего.

МЧС
пожары