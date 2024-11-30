В Башкирии сгорели дотла дом, сарай и часть бани

«Совместными усилиями пожарных МЧС России и добровольной пожарной команды возгорание удалось потушить. Пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.
Сейчас дознаватель МЧС России выясняет обстоятельства произошедшего.
Бревенчатый дом, дощатый сарай, частично бревенчатая баня сгорели сегодня днем на одном участке на улице Гафури в селе Учалы Учалинского района Башкирии. Когда пожарные прибыли на место, постройки горели открытым пламенем.
«Совместными усилиями пожарных МЧС России и добровольной пожарной команды возгорание удалось потушить. Пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.
Сейчас дознаватель МЧС России выясняет обстоятельства произошедшего.