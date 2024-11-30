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Reuters: провинция Идлиб в Сирии полностью перешла под контроль повстанцев

Боевики захватили сирийский город Мараат аль-Нуман, провинция Идлиб полностью перешла под контроль повстанцев, пишет Reuters со ссылкой на источники. Ранее армия Сирии признала, что боевики также заняли большую часть Алеппо.

Источник: Sputnik / Мохамад Маруф

Сирийская гражданская оборона также сообщила, что авиация Сирии и России нанесла авиаудары по жилым кварталам, АЗС и школе в провинции Идлиб. По словам источников Reuters, Москва пообещала Дамаску оказать дополнительную военную помощь. Агентство уточняет, что она начнет поступать в ближайшие 72 часа.

26 ноября сирийские повстанцы начали наступление на город Алеппо и провинцию Идлиб. Оно стало самым масштабным с 2020 года. 29 ноября боевики заявили, что они вошли в Алеппо. Как утверждает военное командование Сирии, в наступлении участвуют «тысячи иностранных террористов», у которых есть тяжелое вооружение и дроны.