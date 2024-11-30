Reuters: провинция Идлиб в Сирии полностью перешла под контроль повстанцев

26 ноября сирийские повстанцы начали наступление на город Алеппо и провинцию Идлиб. Оно стало самым масштабным с 2020 года. 29 ноября боевики заявили, что они вошли в Алеппо. Как утверждает военное командование Сирии, в наступлении участвуют «тысячи иностранных террористов», у которых есть тяжелое вооружение и дроны.