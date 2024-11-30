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Полиция Сочи задержала участника массовой драки на автомойке

Его поймали в Москве.

Источник: соцсети

В Сочи массовую драку, произошедшую днем 13 ноября на автомойке по улице Чебрикова, задокументировали камеры видеонаблюдения. Одного из фигурантов правоохранителям удалось задержать, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Кубани.

Конфликт между несколькими мужчинами, а всего их было более 10, случился из-за личной неприязни.

Как рассказали информагентству в полиции региона, один из участников потасовки даже плюнул оппоненту в лицо.

В битве «за честь» были использованы стулья, как оружие.

30 ноября стало известно, что одного из зачинщиков, 41-летнего иностранца, кубанские правоохранители задержали в Москве.

Нарушителя доставят в Сочи самолетом.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по статье «Хулиганство».