Полиция Сочи задержала участника массовой драки на автомойке

В Сочи массовую драку, произошедшую днем 13 ноября на автомойке по улице Чебрикова, задокументировали камеры видеонаблюдения. Одного из фигурантов правоохранителям удалось задержать, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Кубани.