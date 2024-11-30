В Уфе правоохранители выяснят, почему упал башенный кран

Следственный отдел по Октябрьскому району проводит проверку по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Прокуратура проверит соблюдение градостроительного законодательства, а также требований об охране труда и технике безопасности.



Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ. по предварительным данным, 30 ноября на месте строительства многоэтажного дома на улице Сипайловской в Уфе произошло падение башенного крана с высоты 20 метров. В результате двое монтажников, находившихся в кабине крана, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.