В Уфе в заброшенном доме сгорела женщина

Сегодня, 30 ноября, в заброшенном доме в Уфе сгорела женщина. Кроме того, сильные ожоги получил мужчина. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Фурманова. Погибшую обнаружили при тушении пожара. С ней был также мужчина, который сейчас находится в реанимации с сильными ожогами.
Предварительно дознаватели МЧС установили, что наиболее вероятной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.
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