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В Уфе в заброшенном доме сгорела женщина

В МЧС сообщили о произошедшей в столице Башкирии трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 ноября, в заброшенном доме в Уфе сгорела женщина. Кроме того, сильные ожоги получил мужчина. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Фурманова. Погибшую обнаружили при тушении пожара. С ней был также мужчина, который сейчас находится в реанимации с сильными ожогами.

Предварительно дознаватели МЧС установили, что наиболее вероятной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

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